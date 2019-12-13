Появились подробности нападения российской студентки на преподавателя колледжа

Напавшая на преподавателя экономического колледжа российского города Чебоксары пришла в учебное заведение с трехлетней девочкой, которая, по предварительным данным, является ее сестрой. Подробности нападения появились на сайте издания pg21.ru.

По информации издания, студентка второго курса экономического факультета пришла в Чебоксарский экономико-технологический колледж примерно в 9 утра. На входе стоял металлодетектор, который сработал на орудие нападения, однако охрана не придала этому значение. Как рассказали учащиеся, напавшая девушка находится в академическом отпуске.

Пострадавшей от нападения оказалась заведующая экономическим факультетом, которая преподает информатику. Преступление произошло в рабочем кабинете. По некоторым данным, предотвратить нападение пыталась другая студентка, она также получила травмы.

Мотивы студентки устанавливаются.

Ранее сообщалось, что преподавательница была госпитализирована с травмами рук и лица. На месте работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД, а также представители руководства министерства. «Материалы будут переданы в Следственный комитет для принятия процессуального решения», — рассказали в ведомстве.

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