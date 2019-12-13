Российская студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка одного из колледжей российского города Чебоксары напала с ножом на сотрудницу учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Чувашии, пишут РИА Новости.

По данным ведомства, женщина была госпитализирована с ранами рук и лица.

5 декабря сообщалось, что студент Амурского колледжа сервиса и торговли пришел на занятия с макетом пистолета и начал пугать им сокурсников. В областном министерстве образования и науки отметили, что подобные «шутки» участились после стрельбы в благовещенском колледже — 14 ноября 19-летний Даниил Засорин пришел в Амурском колледже строительства и ЖКХ с помповым ружьем Иж-81 под верхней одеждой, нашел в аудиторию и начал стрелять по однокурсникам.

В результате один погиб, трое были ранены. Нападавший получил ранение в ходе перестрелки с полицейскими и совершил самоубийство.

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