Молодой рецидивист зарезал четырех человек в российском селе

В селе Вельяминова (Карачаевский район Брянской области) найдены тела четырех человек в возрасте от 26 до 50 лет с ножевыми ранениями, предполагаемый убийца задержан. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД по региону.

По данным УМВД, подозреваемый — 24-летний житель города Карачев, ранее неоднократно судимый. Задержанный уже признался в содеянном. Он рассказал, что распивал с потерпевшими спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора, мужчина схватил нож и напал на оппонентов.

5 декабря сообщалось, что в Краснодарском крае задержали мужчину, изрезавшего ножом свою семью. Мужчина сам обратился в полицию и рассказал, что зарезал жену и тещу и ранил двухлетнюю дочь. Причиной стала бытовая ссора с супругой.

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