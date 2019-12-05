У благовещенского стрелка появились последователи-шутники

Студент Амурского колледжа сервиса и торговли пришел на занятия с макетом пистолета и начал пугать им сокурсников. В областном министерстве образования и науки отметили, что подобные «шутки» участились после стрельбы в благовещенском колледже, сообщает РИА Новости.

В сообщении министерства указывается, что после обнаружения пистолета в Амурский колледж вызвали полицейских, которые подтвердили, что оружие не настоящее. «После события в Амурском колледже строительства и ЖКХ случаи, подобные сегодняшнему, произошли в нескольких школах», — добавили в ведомстве.

По словам министра образования и науки региона Светланы Яковлевой, происходящее говорит о «низком уровне сознательности обучающихся». Она отметила, что не только учителя, но и родители должны объяснять детям, какие шутки не уместны в обществе.

Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин пришел в Амурском колледже строительства и ЖКХ с помповым ружьем Иж-81 под верхней одеждой, нашел в аудиторию и начал стрелять по однокурсникам. В результате один погиб, трое были ранены. Нападавший получил ранение в ходе перестрелки с полицейскими и совершил самоубийство. Возбуждены уголовные дела об убийстве из хулиганских побуждений, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, у Засорина был конфликт с другими учениками, также он был склонен к суициду.

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