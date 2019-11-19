Арестован охранник обстрелянного студентом российского колледжа

Благовещенский городской суд заключил во вторник под стражу сотрудника частного охранного предприятия «Сириус-А» Олега Ермолова, охранявшего колледж в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников. Об этом сообщает ТАСС

Обвиняемый арестован на два месяца, до 14 января 2020 года. Он свою вину не признал, заявив, что, «по сути, и не является охранником, не имеет удостоверения и не подписывал трудовой договор».

Первое заседание по Ермолову состоялось 16 ноября. Тогда судья согласился с доводами прокурора о том, что следствие собрало недостаточно материалов для заключения обвиняемого под стражу, и перенес заседание на трое суток.

В ходе первого заседания выяснилось, что охранник имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление.

Ермолова обвиняют по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По версии следствия, он допустил в здание колледжа 19-летнего учащегося, который пронес охотничье ружье и устроил стрельбу. Кроме того, по информации Следственного комитета РФ, у мужчины не было разрешения на охранную деятельность.

19-летний Даниил Засорин пришел в колледж утром 14 ноября с помповым ружьем Иж-81, спрятанным под верхней одеждой. Он зашел в аудиторию и открыл огонь по одногруппникам. В результате один человек погиб, трое получили ранения. В ходе перестрелки с полицейскими Засорин был ранен и, скрывшись в одной из аудиторий, совершил самоубийство. По факту случившегося были возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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