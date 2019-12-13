Названы новые жертвы убийств по делу банды Шишкана

Следователи проверяют причастность предполагаемого вора в законе Олега Медведева (Шишканов), известного как Шишкан, к семи убийствам. Об этом сообщает «Росбалт» по ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания назвал имена возможных новых жертв. В разработке находится эпизод, касающийся исчезновения владельца большого строительного рынка «Радуга», расположенного на Донинском шоссе в Раменском районе. Ему предлагалась «крыша» от подручных Шишкана, но он от нее отказался. Вскоре предприниматель пропал, а его бизнес перешел под контроль ОПГ.

Хозяйка другого рынка из Жуковского также отказалась от покровительства вора в законе, после чего неизвестные до смерти забили битами ее сына. Его отец, не пережив случившегося, умер от сердечного приступа. Пока женщина была в трауре, рынок перешел под контроль банды Шишканова.

Материалы по теме ФСБ задержала претендента на воровской трон России Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи

Правоохранительные органы располагают оперативной информацией, что Шишкан мог лично расправиться с подмосковным коммерсантом, который занимался крупными проектами с недвижимостью. Они поссорились в доме авторитета, а после изрезанное тело предпринимателя нашли у озера Гидра. Установлено, что мужчина погиб не там, а в другом месте.

Шишканова и участников его банды проверяют на причастность к убийствам криминального авторитета из Жуковского по кличке Кондрат, супругов по фамилии Рубен и авторитетного предпринимателя Гуськова (Гусек-младший).

Олег Медведев был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Также его считают причастным к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru