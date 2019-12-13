Восстановлена картина расправы банды Шишкана над семьей депутата

Следователи восстановили картину расправы над депутатом и директором «Племзавода Раменское» Татьяной Сидоровой и ее родственниками в 2012 году, в причастности к которой обвиняется Олег Медведев (Шишканов), известный как Шишкан. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По результатам экспертиз тел Сидоровой, ее мужа, сына и сестры, найденных в октябре 2019 года на глубине четырех метров в Подмосковье, и другим доказательствам удалось установить, что жертвам вкололи большие дозы транквилизаторов для животных, а затем погрузили в машину. Преступники привезли находящихся без сознания людей на заброшенный песчаный карьер, где женщину и ее мужа застрелили, а родных забили кусками арматуры. Тела сбросили в котлован и закопали с помощью экскаватора. Убийство произошло в феврале 2012 года.

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Пропажу Сидоровой заметили, когда она не пришла на совещание в администрацию Раменского района. Приехавший за ней в деревню Малахово водитель увидел во дворе ее дома следы крови и вызвал полицию.

В настоящее время, по словам источника, все экспертизы закончены. Сидорову и ее близких следственные органы разрешили похоронить. Погребение состоится 14 декабря на Малаховском кладбище.

Шишкана задержали 15 июля и обвинили в преступлении, предусмотренном новой статьей УК РФ 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

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