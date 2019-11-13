«Правую руку» Шишкана поймали на Украине

Криминального авторитета Егора Есина, который считается «правой рукой» предполагаемого вора в законе Олега Шишканова (Шишкана), задержали в международном аэропорту Одессы. Об этом в среду, 13 ноября, несколько источников в прокуратуре сообщили одесскому изданию «Думская».

По их словам, Есин пытался совершить перелет по поддельным документам. Ранее он покинул Россию в связи с арестом Шишкана. Мужчина якобы отвечал за экономику его преступной группировки и контролировал всероссийскую кассу криминалитета.

Сам Олег Шишканов был задержан и арестован 15 июля по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Также его считают причастным к похищению и убийству раменского депутата Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи.

Ранее в октябре сообщалось, что в Подмосковье были обнаружены тела четырех жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишканом. В Следственном комитете заявили, что жертвами преступников стали подмосковный депутат и генеральный директор компании «Племзавод Раменское» Татьяна Сидорова и ее родственники — муж, сын и сестра.

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