В России задумали рекультивировать почти 50 свалок в 2020 году

В список рекультивируемых свалок в 2020 году вошли 47 объектов. Среди них есть как несанкционированные свалки, так и особо опасные, сообщил руководитель федерального проектного офиса федерального проекта «Чистая страна», относящегося к национальному проекту «Экология», Вадим Петров.

«Надо отметить, что ряд объектов, которые не были включены, сейчас завершают подработку заявок, которые по тем или иным причинам не соответствовали требованиям. До конца года мы в тесной работе с регионами, у которых проблемы были с заявками, будем уже корректировать планы, чтобы включить их также в 2020 год», — сказал он, уточнив, что окончательный список свалок, которые будут рекультивировать в новом году, появится в январе.

Петров также уточнил, что в 2019 году план по рекультивации свалок завершен почти на 100 процентов. Он отметил, что в уходящем году планировалось рекультивировать 33 объекта.

Борьба со свалками в регионе проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна», сходящего в национальный проект «Экология». Благодаря им к 2024 году планируется ликвидировать все несанкционированные свалки в городах и наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, такие как брошенные предприятия и места скопления промышленных отходов. В регионах будет создана система общественного контроля, благодаря которой каждый россиянин сможет поучаствовать в ликвидации незаконных свалок. На этот проект выделено 124,2 миллиарда рублей.

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