В России станет меньше незаконных мусорных свалок

В Воронежской области уберут более 80 гектаров незаконных свалок к 2024 году и построят 16 комплексов для сортировки мусора. Об этом сообщила заместительница руководителя регионального департамента природных ресурсов и экологии Людмила Воробьева, передает ТАСС.

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Всего в течение шести лет будет ликвидировано 24 свалки, каждая — более двух гектаров, уточнила собеседница издания. Уже в 2019 году, по ее словам, за счет средств из областного бюджета ликвидируют пять несанкционированных свалок, рекультивировать которые планируется в 2021 году. По данным заместительницы главы ведомства, в регионе насчитывается 18 зарегистрированных полигонов для размещения отходов и 305 свалок.

Кроме того, по словам Воробьевой, в регионе появится онлайн-карта мест захламления, в которую каждый житель области сможет вносить данные о свалке.

Борьба со свалками в регионе проводится в рамках федерального проекта «Чистая страна», сходящего в национальный проект «Экология». Благодаря им к 2024 году планируется ликвидировать все несанкционированные свалки в городах и наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда, такие как брошенные предприятия и места скопления промышленных отходов. В регионах будет создана система общественного контроля, благодаря которой каждый россиянин сможет поучаствовать в ликвидации незаконных свалок. На этот проект выделено 124,2 миллиарда рублей.

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