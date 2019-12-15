«Россия-1» вырезала слово «протесты» из песни Би-2

Би-2 / YouTube

Телеканал «Россия-1» вырезал слово «протесты» из песни группы Би-2 «Люди на эскалаторах» во время трансляции концерта по случаю вручения музыкальной премии «Виктория». Ролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.

«Угадайте, какое слово вырезали на 01:25», — говорится в описании к видео.

В оригинальной версии песни, которую на сцене исполнили Би-2, Леонид Агутин и певица Manizha, звучат слова: «Если чуть светлей проспекты и нежней протесты юношей в пуловерах». Однако на опубликованной записи одно из слов не слышно.

В пресс-службе телеканала данный инцидент пока никак не прокомментировали.

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