Киселев высказался о вырезанном «Россией-1» слове «протесты» в песне Би-2

Телеведущий Дмитрий Киселев высказался о том, почему телеканал «Россия 1», на котором он ведет программу «Вести недели», вырезал слово «протесты» из песни сайд-проекта группы Би-2 «Куртки Кобейна». Его слова в воскресенье, 15 декабря, приводит издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

Киселев отметил, что не знает об этой истории, но, скорее всего, это «глупость какая-то». «За развлекательные программы я не отвечаю», — подчеркнул он.

При этом телеведущий пообещал, что несколько раз употребит слово «протесты» в выпуске своей программы, который выйдет в эфире телеканала вечером в воскресенье. «Я сегодня пользуюсь словом "протест" без ограничения», — заявил он.

Ранее сообщалось, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения музыкальной премии «Виктория».

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