ВГТРК объяснила исчезновение слова «протесты» из песни Би-2

В пресс-службе ВГТРК прокомментировали ситуацию с исчезновением в эфире слова «протесты» из песни проекта группы Би-2 «Куртки Кобейна». Канал «Россия 1» не менял версию трансляции музыкальной премии «Виктория», заявили РИА Новости в пресс-службе.

«Телеканал "Россия 1" получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно», — объяснили в ВГТРК.

Ведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев прежде заявил, что не знает об этой истории, но, скорее всего, это «глупость какая-то».

Ранее стало известно, что «Россия 1» вырезала слово «протесты» из песни «Люди на эскалаторах», которую исполнила группа Би-2 вместе с Леонидом Агутиным и певицей Manizha на концерте по случаю вручения премии «Виктория».

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