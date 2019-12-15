Заплатившие за выход на подиум десятки тысяч рублей модели подали в суд

Сотрудничавшие с московским модельным агентством «Иконик» молодые парни и девушки подали в суд и требуют вернуть им вложенные деньги. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает издание Baza.

По предварительным данным, агентство обещало моделям выход на подиум за 150 тысяч рублей. Кроме того, желающим оказывалась помощь по оформлению кредитов, если у них не было денег оплатить всю сумму за так называемое обучение разом.

По словам жертв, представители агентства подделали документы о трудоустройстве, направили их в банк и получали деньги. Однако подиума никто так и не увидел. 90 человек подали заявления в суд.

13 декабря сообщалось, что американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски прорекламировала новую линейку собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. В сентябре Ратаковски представила новую коллекцию купальников для собственного бренда и попозировала в откровенной фотосессии.

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