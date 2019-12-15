В районе затопления подлодки в Севастополе случился разлив нефтепродуктов

В Южной бухте Севастополя в районе затопления плавучего дока со списанной подлодкой случился разлив нефтепродуктов. Об этом рассказал врио губернатора Михаил Развожаев, передает «Интерфакс».

«Работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены. Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке, завтра его отправят на утилизацию», — сообщил он.

Развожаев добавил, что утилизацию проведут ускоренными темпами. «Плавдок также будет поднят и утилизирован. Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет», — отметил он.

Плавучий док ПД-16 со списанной подводной лодкой Б-380 затонул в Южной бухте Севастополя в ночь на воскресенье. Лодка затем всплыла. Док мог затонуть из-за технического состояния.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!