Появилось видео затонувшей подлодки с плавдоком в Севастополе

Вести Севастополь / YouTube

Появилось видео затонувших в Севастополе плавдока ПД-16 и подлодки Б-380. Запись опубликована на YouTube-канале «Вести Севастополя».

На кадрах видна частично всплывшая подлодка и стенка плавдока, где она стояла после списания.

Судно и плавсооружение подлежат утилизации.

Ранее 15 декабря сообщалось, что док ПД-16 вместе с подлодкой мог затонуть из-за его технического состояния. Он был принял состав ВМФ в 1941 году.

Инцидент произошел в Южной бухте Севастополя.

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