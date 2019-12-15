Появилось видео затонувшей подлодки с плавдоком в Севастополе

Появилось видео затонувших в Севастополе плавдока ПД-16 и подлодки Б-380. Запись опубликована на YouTube-канале «Вести Севастополя».
На кадрах видна частично всплывшая подлодка и стенка плавдока, где она стояла после списания.
Судно и плавсооружение подлежат утилизации.
Ранее 15 декабря сообщалось, что док ПД-16 вместе с подлодкой мог затонуть из-за его технического состояния. Он был принял состав ВМФ в 1941 году.
Инцидент произошел в Южной бухте Севастополя.
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