«Роскосмос» отложил испытания двигателя для «Ангары»

Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который будет использоваться на ракете-носителе «Ангара», отложены на 2020-2021 годы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (предприятие «Роскосмоса»).

Агентство отмечает, что Конструкторское бюро химавтоматики занимается созданием этого двигателя с 2008 года. Двигатель имеет возможность многократно включаться во время полета.

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В ноябре стало известно о разрыве контракта «Роскосмоса» с государственным космическим научно-производственным центром (ГКНПЦ) имени Хруничева на производство первой заказанной для корпорации ракеты «Ангара-1.2».

Решение о начале работ над семейством «Ангара» принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005-м. Всего к 2014 году на создание «Ангары» у «Центра Хруничева», самого проблемного предприятия «Роскосмоса», ушло около трех миллиардов долларов.

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