Кремль согласился продолжить транзит через Украину при одном условии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия согласна продолжить транзит газа через Украину при одном условии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра», запись трансляции доступна на сайте Первого канала.

По его словам, транзит через территорию Украины будет сохранен, если будут созданы условия экономической и коммерческой целесообразности для «Газпрома». При этом представитель Кремля назвал неприемлемыми ряд позиций и решений Стокгольмского арбитража по газовому спору между Москвой и Киевом.

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Песков добавил, что вопрос транзита газа детально обсуждался на саммите в Париже, однако переговоры продолжаются, и сторонам еще предстоит обсудить подробности и «преодолеть трудности». Россия готова продолжать поставлять газ через Украину даже при условии диверсификации маршрутов поставки газа, напомнил он.

13 декабря исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.

Соглашение о транзите российского газа в Европу через Украину действует до 31 декабря 2019 года. Для возобновления контракта российская сторона требует от Киева отказаться от судебных претензий, однако украинская сторона не планирует отказываться от выигранных дел. Кроме того, «Нафтогаз» начал готовить новый иск к «Газпрому».

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