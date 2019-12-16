Сбербанк дал возможность клиентам кредитовать малый бизнес

Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Таким образом Сбербанк предложил своим вкладчикам еще одну альтернативу депозитам. С помощью платформы физлица — клиенты банка смогут предоставлять займы микро- и малому бизнесу, который не может получить кредит в банке. Гарантий возврата вложений в случае дефолта заемщика платформа не дает.

Как сообщил газете замглавы Сбербанка Анатолий Попов, оформить заем через «Сберкредо» до конца года смогут лишь компании столичного региона, являющиеся клиентами банка. Размещать на платформе планируется действующий бизнес, прошедший проверку и скоринг банка, добавил он. Сама платформа будет взимать с заемщиков комиссию в пять процентов от привлеченной суммы, диапазон ставок не раскрывается.

Вместе с тем максимальный порог инвестиций пока ограничен 20 тысячью рублей. В 2020 году его намерены повысить до 1 миллиона рублей. Минимальный порог инвестиций — пять тысяч рублей, а срок кредита будет составлять от одного до шести месяцев. Деньги для займа сможет разместить любой клиент Сбербанка старше 25 лет. Предполагается, что физлица будут переводить сумму, которую планируют давать в долг, на номинальный счет платформы. Заемщики будут выплачивать долг также на этот счет равными частями, а платформа будет распределять средства инвесторам за вычетом 13 процентов налога с полученного дохода. С начала 2020 года инвесторам также станут доступны портфели инвестиций, состоящие из пяти и более заемщиков с различным уровнем риска.

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