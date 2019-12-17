Футболист сборной России высказался о готовности участвовать в ЧМ-2022 без флага

Защитник сборной России и московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о готовности участвовать в чемпионате мира 2022 года без национального флага. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Джикия назвал санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) сильным ударом для российского спорта, но отметил, что в любом случае готов поехать на чемпионат мира. «Если реалии будут таковы, то это надо будет принять! Да, не будет флага, гимна, но мы настроены ехать и бороться за медали!» — заявил он.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Запрет распространяется на все соревнования, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Кроме того, Россия не сможет проводить на своей территории международные турниры.

Глава комиссии по соответствию WADA Джонатан Тэйлор заявил, что сборная России в случае выхода в финальную часть чемпионата мира-2022 сможет выступить на турнире только в нейтральном статусе. При этом отмечается, что квалификационные матчи к ЧМ команда сможет провести под флагом страны.

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