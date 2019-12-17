Захарова прокомментировала протесты в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стычки протестующих и силовиков у здания Верховной Рады в Киеве. Соответствующее сообщение опубликовано в Facebook-аккаунте дипломата.

Так, Захарова спросила, как с реакцией у мирового правозащитного движения. «Когда главы МИД стран ЕС начнут призывать киевские власти "соблюдать пропорциональность" при разгоне протестующих?» — добавила она.

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Ранее происходящее в Киеве оценил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он заявил, что протесты — не путь цивилизованной страны.

17 декабря в Киеве и еще нескольких регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Активисты вступают в прямые столкновения с полицией. В столице в результате драк протестующих с полицейскими пострадали 17 силовиков. Двое из них были госпитализированы.

Власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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