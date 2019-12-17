Зеленский прокомментировал стычки возле Рады

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал стычки возле Верховной Рады между правоохранительными органами и митингующими. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский отметил, что происходящее возле здания Рады — «не путь цивилизованной страны». Он заявил, что уважает мнение украинцев по вопросу земельной реформы, но осудил беспорядки возле здания парламента.

17 декабря в Киеве и еще десяти регионах Украины прошли протесты против принятия закона о продаже земли. Протестующие вступают в прямые столкновения с полицией. В столице в результате драк протестующих с полицейскими пострадали 17 силовиков. Двое из них были госпитализированы.

В настоящее время власти Украины готовят земельную реформу, которая позволит открыть рынок земли. Предполагается, что она заработает осенью следующего года. Подавляющее большинство граждан страны выступает против отмены моратория на продажу земли. Главным страхом для них является скупка земли иностранцами и олигархами. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что вынесет вопрос продажи земли иностранцам на референдум.

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