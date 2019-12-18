Максим Галкин показал свои «Райские врата»

Российский шоумен Максим Галкин показал «волшебную дверь» в своем замке в деревне Грязь (Подмосковье), где он проживает вместе с детьми и супругой Аллой Пугачевой. Видео опубликовано в Instagram артиста.

«Просто строить дом по типовому проекту — это скучно. Я строил нечто, что бы развлекло меня в процессе строительства. У такого дома должна быть подобающая дверь», — поделился Галкин с подписчиками.

Дверь была выполнена в середине XIX века французским литейщиком Фердинандом Барбедиенном. Он вместе с компаньоном разработал механизм, позволяющий копировать известные бронзовые вещи. Дома у шоумена — уменьшенная копия «Райских врат» Лоренцо Гиберти, которые стоят во Флорентийском баптистерии. Для украшения замка старинные панели навесили на несущую стальную конструкцию двери.

Ее внутреннюю сторону Галкин украсил французскими эмалями XVII века с изображением страстей Христовых. Помогал ему в этом художник Артем Степанян. Они взяли уже существующие образцы французской бронзы, украшенной полудрагоценными камнями: аметистом, бирюзой, сердоликом и гранатом. Обрамление рамок с библейскими сюжетами покрыто сусальным золотом.

По словам Галкина, он выложил ролик не для того, чтобы кичиться своим богатством, а потому что он действительно восхищается работой мастера.

Летом 2019 года юрист Ярослав Михайлов потребовал проверить законность строительства замка Галкина. По мнению Михайлова, дом имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту.

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