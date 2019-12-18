Испанские фанаты напали на поддержавшего украинского игрока президента клуба

Фанаты испанского футбольного клуба «Райо Вальекано» напали на автомобиль президента команды Рауля Мартина Пресы. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, болельщики остались недовольны тем, что функционер осудил их поведение после сорванного матча 20-го тура второго дивизиона чемпионата Испании с «Альбасете». В результате президент команды написал заявление в полицию из-за причиненного болельщиками ущерба.

Весь первый тайм фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления в адрес украинского нападающего Романа Зозули, называя его нацистом. Из-за этого встреча была остановлена. После матча Преса поддержал Зозулю.

В 2017 году украинец перешел в «Райо Вальекано», однако из-за конфликта с фанатами был вынужден покинуть клуб, не проведя ни одного матча. Игроком «Альбасете» нападающий стал в 2017 году.

Фанаты уличили Зозулю в нацизме после того, как изучили публикации футболиста в социальных сетях. Среди фотографий, вызвавших недовольство у испанских болельщиков, был снимок Зозули рядом с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры. Кроме того, Зозуля известен как крупный жертвователь на нужды украинской армии в Донбассе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!