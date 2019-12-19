Путин пообещал подумать о помиловании «кровавого Рузвельта» из Дагестана

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над вопросом помилования бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, осужденного пожизненно за убийство следователя и обстрел торгового центра. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

Прикованный к инвалидной коляске бывший руководитель дагестанской столицы получил прозвище «кровавый Рузвельт» за расправы над оппонентами. По словам Путина, обращения о помиловании Амирова поступают многократно, однако его правонарушения были доказаны в ходе судебного следствия.

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«Вопрос помилования носит другой характер, делается по другим основаниям. Я знаю об этом, подумаем», — добавил Путин.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего мэра Махачкалы к пожизненному сроку лишения свободы за убийство следователя и обстрел торгового центра в Каспийске. Он отбывает наказание в колонии особого режима.

В июле 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Амирова виновным в подготовке теракта. По версии обвинения, он планировал сбить с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» пассажирский самолет, на котором должен был лететь депутат Народного собрания Дагестана и управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова.

Занимавший пост мэра Махачкалы с 1998 года Амиров был арестован в рамках спецоперации в 2013 году. Для его задержания несколько улиц Махачкалы были перекрыты бронетранспортерами и силами спецназа. Бывшего мэра вывезли из города на вертолете.

В 1993 году в Махачкале было совершено одно из первых покушений на Амирова, занимавшего в то время пост вице-премьера республики. Он получил несколько пулевых ранений в область позвоничника и потерял возможность ходить.

Франклин Рузвельт — 32-ой президент США. Когда ему было за 40 лет, американский лидер перенес полиомиелит, после чего мог передвигаться только в инвалидном кресле.

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