Подозреваемого в убийствах на Майдане экс-сотрудника «Беркута» отпустили из СИЗО

Сотрудники спецподразделения «Беркут» МВД Украины во время акции протеста сторонников евроинтеграции в Киеве

Бывшего сотрудника спецподразделения «Беркут» Александра Маринченко, которого подозревают в расстреле и убийствах активистов на Майдане в 2014 году, отпустили из СИЗО. Об этом изданию «Громадське» сообщил его адвокат Александр Горошинский.

Отмечается, что суд принял решение изменить для Маринченко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Таким образом, в местах лишения свободы остаются только трое бывших сотрудников спецподразделения, которые проходят по этому делу — Павел Аброськин, Сергей Зинченко и Олег Янишевский.

В конце августа Днепровский районный суд Киева вынес оправдательный приговор экс-сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» Андрею Хандрикину, которого подозревали в избиении активистов Евромайдана. В ходе судебного разбирательства доказать вину Хандрикина не удалось.

За месяц до этого Святошинский районный суд Киева принял решение о смягчении меры пресечения для экс-беркутовца Сергея Тамтуры — еще одного из фигурантов дела о расстреле активистов Евромайдана.

Евромайдан — массовые протестные акции в центре Киева и ряде других городов Украины зимой 2013-2014 годов, в результате которых в стране произошла насильственная смена власти. Центральная площадь Киева была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года. Позже площадь стала эпицентром силового противостояния митингующих и милиции.

Резкое обострение ситуации произошло 18 февраля 2014-го, когда на Майдане применили оружие. Всего в ходе противостояния погибли свыше 100 человек. Новая украинская власть возложила ответственность за это на спецподразделение МВД «Беркут». Сотрудники «Беркута» свою причастность к убийствам отрицают.

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