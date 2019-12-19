Футболист притворился больным ради похода в ночной клуб и лишился работы

Киевское «Динамо» намерено расторгнуть контракт с нападающим Жерсоном Родригесом после его похода в ночной клуб. Об этом сообщает Sport Arena.
По информации издания, 8 декабря футболист притворился больным и пропустил обязательную тренировку команды. Вечером этого же дня он пошел в ночной клуб, откуда выложил фото в Instagram. Тогда врачи «Динамо» поехали домой к футболисту, чтобы проверить его состояние, но игрока не оказалось на месте. Ситуация вынудила руководство киевлян расстаться с Родригесом. Форвард был выставлен на трансфер.
Родригес перешел в «Динамо» в начале этого года. В составе команды он провел восемь матчей и дважды отличился голом. Весной 2017-го форвард дебютировал за сборную Люксембурга.
В январе этого года гельзенкирхенский «Шальке» решил продать украинского полузащитника Евгения Коноплянку после того, как футболист был замечен за посещением ночного клуба. Поведение игрока разозлило главного тренера немецкой команды Доменико Тедеско.