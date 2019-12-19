Путин отказался создавать военный союз с Китаем

Москва не планирует создавать военный союз с Китаем. Об этом, выступая на большой пресс-конференции, заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«У нас нет военного союза с Китаем, и мы не планируем его создавать. Наше военное сотрудничество в Китае развивается в том числе в области технологий», — сказал он.

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По словам российского лидера, Китай способен сам создать систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН), но «с нами он может это сделать быстрее», поскольку это вопрос безопасности стратегического партнера России. «Но это не система нападения, она чисто оборонительная. Такими пока обладают только США и Россия, она не подталкивает к агрессии», — резюмировл глава государства.

В ноябре глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Россия и Китай — самые серьезные угрозы для безопасности США. По его словам, наращивание военного потенциала делает Китай более серьезной угрозой по сравнению с Россией.

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