Боксер отказался от борьбы и разъярил зрителей

Мексиканский боксер Хулио Сезар Чавес-младший отказался продолжать поединок против Дэниэля Джейкобса, чем разъярил собравшихся на арене в Финиксе (Аризона, США) зрителей. Видеозапись появилась на YouTube-канале DAZN USA.

Чавес продержался пять раундов, а перед шестым отказался от борьбы, сославшись на травму руки. После объявления Джейкобса победителем фанаты освистали Чавеса, а когда он уходил в раздевалку, в его сторону полетели различные предметы.

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