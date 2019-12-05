Усик поссорился с оскорбившим его «шкетом» и пообещал поймать его

Украинский боксер Александр Усик во время прямого эфира в Instagram ответил болельщикам, которые были недовольны его стилем на последней фотографии. Слова спортсмена приводит портал xsport.ua.

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Усик заявил, что все возмущенные могут идти гулять. Он рассказал, что в таком костюме ходил в казино в Монако по просьбе своего друга. Кроме того, боксер предложил всем, кто пишет неприятные комментарии, обращаться к нему напрямую.

«Шкет, а тебя я поймаю и заверну в клеенку. Если ты будешь плохие вещи писать. Напишите хоть кто-то, где вы там», — обратился Усик к одному из зрителей эфира.

13 октября Усик победил американца Чеза Уизерспуна в первом для себя бою в супертяжелом весе. Поединок прошел в Чикаго, 38-летний оппонент Усика отказался продолжать бой после седьмого раунда. Таким образом, украинец одержал 17-ю победу в профессиональной карьере. Он ни разу не проигрывал.

После боя Усик заявил, что теперь готов драться с сильнейшими представителями супертяжелого веса. Также он отметил, что хочет бороться за чемпионский титул. В качестве следующего соперника спортсмен желает видеть британца Энтони Джошуа.

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