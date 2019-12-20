Боец UFC отправил в нокдаун оскорбившего его боксера

@Thebeast_ufc / Twitter

Американский боец UFC Деррик Льюис отправил в нокдаун оскорбившего его боксера в тренажерном зале. Видео появилось в Twitter спортсмена.

На ролике видно, как Льюс наносит оппоненту множество ударов, после которых боксер падает на канвас. Сам американец подписал видео словами: «Когда боксер сказал, что нокаутирует меня, потому что я боец смешанного стиля (MMA)». Журналист Ариэль Хельвани подтвердил эту информацию. По его информации, неизвестный боксер оскорблял представителей MMA.

В ноябре этого года чемпион UFC в тяжелом весе Стипе Миочич заявил, что готов на поединок с британским боксером-тяжеловесом Тайсоном Фьюри. Тот согласился встретиться с ним в бою по правилам бокса.

В 2017 году ирландский боец MMA Конор Макгрегор провел поединок по боксу против американца Флойда Мэйуэзера-младшего. В том бою ирландец проиграл техническим нокаутом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!