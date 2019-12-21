В «Нафтогазе» рассказали о компромиссе с «Газпромом»

Соглашение по срокам транзита газа стало «сложным для всех сторон компромиссом». Об этом в своем Facebook рассказал

глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

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«Пятилетний контракт — победа это или предательство? <...> Сошлись посередине», — написал он, отметив, что российская сторона настаивала на однолетнем контракте, а украинская — на десяти годах. Аналогичного решения удалось достигнуть и по вопросу гарантированных мощностей прокачки газа: «примерно посередине между тем, что предлагал Газпром, и хотели мы».

«Так что здесь сложный для всех сторон компромисс», — резюмировал он.

«Полной победой» для Украины он назвал согласие «Газпрома» выплатить 2,9 миллиарда долларов живыми деньгами до конца года согласно решению Стокгольмского арбитража.

Ранее 21 декабря глава госкомпании «Газпром» Алексей Миллер раскрыл детали транзитного договора между Россией и Украиной. По его словам, стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Также источник в российской газовой компании сообщил о подписании договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» в ближайшее время. Он также обозначил объемы поставок на пять лет. Эту информацию подтвердил украинским СМИ источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске. Тариф для транзита будет рассчитан по европейской методологии.

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