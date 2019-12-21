Козак счел сделку России и Украины по газу «форточкой возможностей»

Россия и Украина, договорившиеся о продолжении транзита газа, открыли «форточку возможностей». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, передает ТАСС.

По его словам, стороны также убедились в том, что несмотря на все сложности, можно достигать соглашения по различным вопросам. Козак предложил сделать все, «чтобы форточка стала дверью».

Вице-премьер отметил, что достичь договоренностей удалось благодаря конструктивной роли Украины, которую взял на себя помощник президента страны Андрей Ермак. «У нас с ним давний опыт взаимодействия», — сказал Козак.

Ранее Козак прояснил детали договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом» по транзиту: стороны обсудили размер оплаты услуг по организации доставки газа, но точная сумма не оглашается, поскольку является коммерческой тайной.

По словам главы госкомпании «Газпром» Алексея Миллера, стороны решили отказаться от новых претензий, а также отозвать арбитражные и судебные иски. Кроме того, российская сторона выплатит 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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