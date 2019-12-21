Однофамилец Нурмагомедова впервые проиграл в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов потерпел поражение на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Южной Корее. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнований.

Спортсмен уступил бразильцу Раони Барселосу. Поединок продлился все три раунда, судьи в итоге единогласно отдали победу сопернику Нурмагомедова. Для российского спортсмена это поражение стало первым в UFC и вторым за карьеру в ММА. Также на его счету 15 побед.

Саид Нурмагомедов — однофамилец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который сейчас готовится к защите титула против американца Тони Фергюсона. В ноябре его брат Абубакар потерпел поражение от немца Дэвида Завады в дебютном поединке на турнире UFC Fight Night 163.

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