Нурмагомедов раскрыл свое преимущество перед Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем превосходстве над американцем Тони Фергюсоном. Слова спортсмена приводит ТАСС.

Нурмагомедов заявил, что всегда оценивает свои шансы выше, чем шансы соперников. «Я лучше в борьбе, я еще не падал, у него [Фергюсона] же были нокдауны», — раскрыл свое преимущество боец. Он добавил, что умеет бить, а американца будет бить «особенно сильно».

Ранее отец Нурмагомедова раскрыл детали подготовки сына к поединку с Фергюсоном. По его словам, боец улучшил навыки в ударной технике. Сильной стороной американца он назвал выносливость.

31-летний россиянин — действующий чемпион UFC в легком весе. Он дважды защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. 35-летний Фергюсон — бывший временный чемпион организации в той же весовой категории.

Нурмагомедов и Фергюсон — лидеры UFC по количеству побед подряд (12). Бой между ними срывался четырежды. Их поединок назначен на 18 апреля 2020 года.

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