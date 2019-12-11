Отец Нурмагомедова раскрыл детали подготовки сына к бою с Фергюсоном

Отец бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о подготовке спортсмена к поединку против американца Тони Фергюсона. Видео доступно в YouTube-канале RT Sport.

«Мы улучшили кое-какие навыки, особенно в ударной технике. С каждым разом мы по чуть-чуть уделяем этому внимание», — отметил Нурмагомедов-старший. Он добавил, что, хотя тренер сына Хавьер Мендес «обещает удивить в этот раз», сын продолжит следовать его плану.

Кроме того, Абдулманап Нурмагомедов назвал сильные стороны Фергюсона. «Он очень вынослив. У него много побед удушающими, он делает соперникам сечки, побеждает техническими нокаутами», — сказал он.

31-летний Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Он дважды защитил титул, победив ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье. 35-летний Фергюсон — бывший временный чемпион организации в той же весовой категории.

Нурмагомедов и Фергюсон — лидеры UFC по количеству побед подряд (12). Бой между ними срывался четырежды. Следующий поединок назначен на 18 апреля 2020 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!