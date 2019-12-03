Бывший чемпион UFC высказался о недостающей Нурмагомедову наглости

Американский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнк Мир поделился своим отношением к россиянину Хабибу Нурмагомедову. Слова тяжеловеса звучат в ролике YouTube-канала Anatomy of a Fighter.

40-летний Мир признался, что уважает российского бойца за скромность и содержание. «В наше время очень распространены звезды, которые знамениты только тем, что знамениты», — заявил он. По мнению американца, Нурмагомедов мог быть более популярным, если бы вел себя наглее.

«При этом я рад, что наш спорт представляет именно он», — заключил Мир.

По оценке журнала Forbes Нурмагомедов занимает седьмую строчку в российском сегменте по заработку в Instagram, где его доход якобы составляет 0,57 миллиона долларов. Всего у 31-летнего россиянина более 18 миллионов подписчиков.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На его счету серия из 28 побед.

Мир — бывший чемпион UFC в тяжелом весе. Он также выступал в Bellator.

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