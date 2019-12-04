Нурмагомедов стал героем карикатуры американского художника

Портал Bloody Elbow опубликовал серию карикатур с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Хабибом Нурмагомедовым. Изображения доступны в Twitter-аккаунте издания.

Темой рисунков стало недавнее признание Нурмагомедова в том, что ему не хватало мотивации в предыдущих выступлениях. 18 апреля 2020-го ему предстоит схватка с американцем Тони Фергюсоном.

31-летний российский боец изображен рядом с предыдущими соперниками — ирландцем Конором Макгрегором, изображенным в виде клевера, а также американцем Дастином Порье. Третий рисунок посвящен Фергюсону. На каждом изображении имеется подпись, где оценивается мотивация россиянина по десятибалльной шкале.

Автором рисунков является американский художник Крис Рити, известный освещением MMA через карикатуры и сотрудничеством с Bloody Elbow.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Бой россиянина с Фергюсоном срывался уже четыре раза. Оба спортсмена — лидеры промоушена среди действующих бойцов по количеству побед подряд (12).

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