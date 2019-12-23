Раскрыта трогательная предыстория одного из самых популярных мемов года

Художник с ником Unfins опубликовал в Twitter серию комиксов, посвященных истории одного из самых популярных мемов 2019 года — коту за столом, на которого кричит женщина, сидящая напротив. Пользователь раскрыл предысторию мема, которая многим юзерам показалась трогательной.

Судя по первой части комикса, кот убежал от накричавшей на него хозяйки, после чего она отправилась на его поиски. Она так сильно расстроилась, что начала злоупотреблять алкоголем. Во второй части женщину попыталась приободрить ее собака, однако попытки питомца были тщетны. Хозяйка ушла из квартиры, и собака отправилась на поиски кота.

В третьей части комикса появился еще один герой — мужчина, который попал в аварию из-за выбежавшей на дорогу собаки. Он разозлился и начал кричать на животное. Хозяйка вышла на шум и приласкала питомца. В четвертой части героиня преобразилась и снова начала ухаживать за собой. Гуляя с собакой, она увидела в ресторане своего кота, сидящего за столом рядом с другой женщиной, и опять накричала на него.

Многих юзеров комикс привел в восторг. «Ты заслуживаешь "Оскар" или премию Айснера! Черт, эта история хороша!» — восторгался Syro art. «Это величайшая драма всей мировой истории», — хвалил художника Dang Hai Lam. Некоторые признавались, что история растрогала их до слез. «Я сейчас заплачу от счастья!» — комментировал комикс Aedificior.

Мем с котом за столом был назван компанией Google четвертым по популярности мемом 2019 года. Главными мемами года, согласно данным компании, стали «Зона 51», «Кодзима гений» и «Темная тема».

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