Пострадавший в аварии россиянин ходил с запчастью от машины в ноге восемь дней

Россиянин Сергей Носач попал в аварию и ходил с 14-сантиметровым рычагом от машины в ноге восемь дней из-за невнимательности врачей. Интервью с ним опубликовало издание Baza.

Мужчина получил травмы в автомобильной аварии. Один из рычагов управления попал ему в живот, после чего хирурги провели операцию в больнице. Рентген не показал, что у пострадавшего остался еще один рычаг в ноге. Через неделю у него поднялась температура и доктора решили сделать компьютерную томографию, которая обнаружила предмет в ноге. Носачу провели вторую операцию и удалили деталь автомобиля спустя восемь дней после аварии.

Ранее сообщалось о врачах сельской больницы, которые около часа отказывались принимать тяжелого больного, пострадавшего в ДТП. Они посоветовали ехать в другие населенные пункты в десятках километров и обматерили водителя скорой, доставившей пациента.

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