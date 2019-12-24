Александр Емельяненко назвал причину своего одиночества

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о своем семейном положении. Интервью со спортсменом вышло в эфире канала «Мир 24».

38-летний тяжеловес заявил, что в данный момент он одинок. По его словам, причина кроется в популярности, поскольку именно она повлияла на развод со второй супругой. «Фамилия Емельяненко помешала. Она начала гордиться, задирать нос. Не понимая, что от нее требуют», — заявил боец.

При этом Емельяненко подчеркнул, что сохранял верность жене, назвав себя «однолюбом». Спортсмен отметил, что не считает себя завидным женихом.

Брак спортсмена с Полиной Селедцовой был расторгнут в июне 2018 года. У Емельяненко есть дочь от первой супруги, которая проживает с матерью.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride. В ноябре тяжеловес провел поединок по правилам бокса, нокаутировав пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде.

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