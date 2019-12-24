Мэра мексиканского города застрелили на рождественском вечере

Мэра небольшого мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса застрелили на торжественном рождественском вечере. Об этом 23 декабря сообщила газета El Sol de Mexico.

Градоначальник участвовал в праздничном вечере Системы комплексного развития семьи (DIF). На праздник явилась группа вооруженных людей, которые открыли огонь. Целью нападавших был мэр, он скончался от полученных ранений. Также был убит его зять работник налоговой службы города Хавьер Терреро.

Издание Infobae сообщило, что ранее мэру были предъявлены обвинения в незаконном хранении огнестрельного оружия, предназначенного для военных. Обыски в его доме и домах нескольких его подчиненных прошли по делу о предполагаемом похищении 18 человек.

Родственники погибших считают, что расследование в отношении мэра привело к тому, что он оказался в опасности: информация о нем якобы попала в руки злоумышленников от представителей правоохранительных органов.

В начале текущего года сообщалось, что мэр мексиканского муниципалитета Тлахиако был убит через полтора часа после того, как принял присягу.

В 2018 году в день всеобщих выборов была убита Флора Ресендис Гонсалес, член мексиканской Партии труда. Предполагается, что убийство было задумано для устрашения избирателей.

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