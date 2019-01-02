Мэр вступил в должность и через полтора часа умер

В Мексике мэра муниципалитета Тлахиако на юге страны убили через полтора часа после принятия присяги. Об этом сообщает ТАСС.

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Также во время нападения на Алехандро Апарисио получили ранения два человека. Как рассказал губернатору штата Оахаки генеральный прокурор, подозреваемый в покушении уже задержан.

Мексика стала настоящем полем боя для наркокартелей. В частности, в 2016 году страна заняла второе место по числу насильственных смертей: 23 тысячи погибших. Мексика уступила только Сирии, где с 2011 года не прекращается гражданская война. В 2016-м в САР было зафиксировано 60 тысяч насильственных смертей. За десять лет, прошедшие с момента, когда мексиканские власти объявили войну организованной преступности, погибли примерно 200 тысяч граждан страны, еще 30 тысяч человек пропали без вести.

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