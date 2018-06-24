Шестерых мексиканцев убили во время просмотра матча ЧМ

Шесть человек были убиты в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес во время празднования победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу в России. Об этом в воскресенье, 24 июня, сообщает La Vanguardia.

Как отмечает издание, шестеро приятелей собрались в гараже перед телевизором, чтобы посмотреть матч. В это время в помещение ворвались неизвестные вооруженные люди и открыли огонь.

Соседи вызвали полицию, но найти злоумышленников пока не удалось. Правоохранительные органы проводят расследование.

Сьюдад-Хуарес, добавляет газета, — один из самых опасных городов страны. В мае там зарегистрировали 124 преднамеренных убийства, в июне — 116.

Игра сборной Мексики с командой Республики Корея прошла 23 июня в Ростове-на-Дону. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу североамериканцев.

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