Мексиканского политика убили в день всеобщих выборов

В Мексике, где проходят всеобщие выборы, убита член Партии труда Флора Ресендис Гонсалес. Об этом сообщает Animal Politico.

Отмечается, что политик была убита недалеко от своего дома в муниципалитете Контепек штата Мичоакан. Гонсалес скончалась в госпитале.

Личности преступников пока не установлены.

По мнению представителя Партии труда Рехинальдо Сандоваль, убийство могло быть способом запугать избирателей в день выборов.

В Мексике проходят выборы президента, губернаторов нескольких штатов, сенаторов, депутатов, мэров городов и муниципальных депутатов. Новый руководитель страны должен будет вступить в должность в декабре этого года сроком на шесть лет.

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