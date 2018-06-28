Коммунисты выступили против мертвых на Красной площади

Партия «Коммунисты России» выступила против празднования Дня мертвых на Красной площади, которое запланировано на 29 июня. Об этом «Говорит Москва» сообщил ее председатель Максим Сурайкин.

По мнению Сурайкина, карнавал может поссорить россиян и мексиканцев. «При всем уважении к мексиканскому народу и традициям интернационализма мы считаем, что нужно уважать наши традиции. Красная площадь — это святое место для любого патриота России», — сказал он.

Лидер партии предложил московским властям перенести мероприятие в другое место, например, в «Лужники».

Парад в карнавальных костюмах и гриме в честь мексиканского праздника Día de los Muertos запланирован на 29 июня. Он начнется в 16:00 в Доме Мексики в Гостином дворе и завершится у парка ФИФА на Красной площади, где будут хореографические танцы и выступления мариачи.

В Латинской Америке праздник в честь памяти умерших ежегодно проходит 1 и 2 ноября. Его участники наряжаются в костюмы скелетов и духов смерти, готовят сладости в виде черепов и украшают дома. Через такие ритуалы латиноамериканцы приглашают умерших родственников в дом. В 2003 году День Мертвых был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

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