Мексиканские болельщики напоили текилой посла Южной Кореи

@Rantaramic / Twitter

Мексиканские болельщики отпраздновали выход в 1/8 финала чемпионата мира у посольства Южной Кореи в Мехико, где уговорили корейского посла выпить текилы. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте @Rantaramic.

На ролике можно наблюдать, как группа мексиканцев столпилась вокруг посла Южной Кореи. Дипломат делает несколько глотков текилы под бурную реакцию болельщиков.

Победа Южной Кореи над сборной Германии со счетом 2:0 помогла мексиканской команде выйти в 1/8 финала чемпионата мира, несмотря на поражение от шведов (0:3). 2 июля мексиканцам предстоит встреча со сборной Бразилии. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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