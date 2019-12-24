В Кремле отреагировали на увольнение журналистки после вопроса Путину

В Кремле знают об увольнении журналистки телерадиокомпании «Ямал-Регион» Алисы Яровской, которая задала вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, ему неизвестно, почему редакция приняла такое решение. «Уволилась ли она сама или она была уволена, но в данном случае это скорее дело редакции», — отметил представитель Кремля, добавив, что журналистка никаких других объяснений не предоставила.

Он также подчеркнул, что на пресс-конференции главе государства можно было задать любые вопросы. «И на любые вопросы президент давал свои ответы», — уточнил Песков.

Об увольнении ямальской журналистки стало известно 23 декабря. По данным информационного агентства URA.RU, поводом для этого послужило недовольство местных властей вопросом, который она задала Путину. Позднее Яровская заявила, что уволилась по собственному желанию, однако причины своего решения не раскрыла.

Во время пресс-конференции Яровская рассказала Путину, что при строительстве моста через реку Обь на Ямале возникают проблемы, и уточнила, нельзя ли подключить «федеральную тяжелую артиллерию» для решения ситуации. Президент ответил, что нецелесообразно выхватывать какой-то проект из общего контекста, но добавил, что этот мост — один из важных инфраструктурных проектов.

Пресс-конференция Путина прошла 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001 году. На конференцию этого года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут.

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