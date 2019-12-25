Российский боец MMA назвал отсутствие американской визы концом карьеры

Российский боец смешанного стиля (MMA) Виталий Минаков назвал отсутствие американской визы концом профессиональной карьеры. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Минаков рассказал, что без американской визы он сможет выступить только на турнире Bellator в Дублине в феврале. Он отметил, что большинство титульных боев проходит в США. «Ожидать турниров в Европе — гиблое дело. По контракту с Bellator мне осталось три или четыре боя. А российские промоушены меня не интересуют, я уже не в том возрасте», — добавил боец.

34-летний Минаков четырежды становился чемпионом мира по самбо. В MMA россиянин одержал 23 победы и потерпел одно поражение. Последний поединок он провел 24 августа, победив нокаутом американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225.

Ранее у нескольких российских бойцов также возникли проблемы с получением американских виз. В ноябре 2018-го Рамазан Эмеев рассказал, что власти США отказали ему в выдаче визы. До этого въехать в Штаты не могли Майрбек Тайсумов и Рустам Хабилов.

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