Россия поставила рекордный объем нефти в Китай

В ноябре Китай увеличил закупки российской нефти на 9,6 процента по сравнению с октябрем — до 7,64 миллиона тонн. Это рекордный объем поставок России, сообщает РИА Новости.

Саудовская Аравия, по данным китайской таможни, за тот же период сократила поставки с 8,41 до 8,21 миллиона тонн. Импорт из США уменьшился в 3,5 раза — с 908,4 тысячи тонн в октябре до 257,2 тысячи в ноябре.

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Увеличили поставки, помимо России, Ангола (3,64 миллиона против 3,04 миллиона тонн) и Иран (547,76 тысячи против 532,8 тысячи). Венесуэла два месяца не поставляла нефть в Китай. В общей сложности Китай нарастил импорт нефти в ноябре до рекордных 11,18 миллиона баррелей.

На данный момент Россия поставляет нефть в КНР по трем маршрутам: трубопровод Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) и порт Козьмино на Дальнем Востоке; трубопровод Сковородино — Мохэ; трубопровод Атасу — Алашанькоу, который идет транзитом через Казахстан.

Между тем о возможности отказа от закупок российской нефти заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он указал, что республика может качать нефть из Саудовской Аравии или США реверсом через Польшу. Для этих целей, отметил Лукашенко, Минск сначала заберет одну, а потом и вторую трубу нефтепровода «Дружба», оставив России только третью.

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